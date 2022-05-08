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Губернатор Петербурга Александр Беглов по-прежнему не посетил ЛНР и ДНР, однако главы других регионов России в Донбассе уже побывали.

В канун Дня Победы градоначальник Северной столицы заявил о важности 9 Мая. Он также затронул тему освобождения территории Украины от нацизма, однако от поездки в этот регион воздерживается, ограничиваясь лишь громкими словами. При этом Донбасс уже посетили губернаторы Пермского края и Приморья, а также глава Башкирии.

Глава муниципального совета Ново-Переделкино Эрнест Макаренко убежден, что присутствие глав регионов РФ в Донбассе — важнейшие выражение поддержки. Тем не менее, подобных действий от петербургского губернатора и его команды ждать не приходится.

«Конечно, здесь важна помощь многих регионов, тем более, таких как Петербург, с его возможностями. Я думаю, это было бы очень важно для освобожденных районов», — заявил общественник.

Подобное поведение Беглова дает повод в очередной раз подозревать его в трусости. Градоначальник демонстрирует отстраненность от решения проблем Донбасса и не оказывает должную поддержку этому региону.

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