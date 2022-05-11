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Власти Вашингтона держат дистанцию с Украиной и используют Киев для того, чтобы достичь собственных целей. Такой вывод сделали авторы китайского издания Global Times после того, как проанализировали публикацию журналиста из США, Томаса Фридмана, в газете The New York Times.

Фридман в своей статье дал четко понять, что американские власти точно не будут проливать кровь в борьбе за Украину.

Авторы публикации в Global Times написали, что все, кто думает, что Байден глуп и начнет войну за Украину, очень сильно ошибаются.

В китайском СМИ отметили, что Вашингтону выгодно лишь максимальное затягивание украинского конфликта. Сложившаяся ситуация служит стратегическим целям Штатов – это сдерживание России и повышение спроса на оружие из США.

Ранее Джо Байден подписал закон о поставках в Киев вооружения по ленд-лизу. Это значит, что процедура оказания военной помощи Украине будет упрощена.

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