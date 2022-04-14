Киев предпринимает меры, чтобы отвлечь внимание ВС РФ от крупной группировки ВСУ на Донбассе. Именно для этой цели президент Владимир Зеленский издал указ о переносе боевых действий на территорию России, пишет издание «Украина.ру».

Неонацистские формирования, которые окопались в Краматорске и Славянске, раздроблены на несколько частей и не могут ни покинуть регион, ни оказать достойное сопротивление российским войскам. Именно поэтому Зеленский пускается на хитрости. После его указа в приграничных областях РФ был объявлен «желтый» уровень террористической опасности, однако большего Киеву добиться не удастся.

Эксперт отмечает, что Зеленский пытается не только переключить внимание ВС РФ, но еще и поднять боевой дух украинской армии, которая отступает по всем направлениям. Все больше бойцов сдается в плен, что становится для Киева серьезной проблемой.