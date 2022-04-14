читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Киев предпринимает меры, чтобы отвлечь внимание ВС РФ от крупной группировки ВСУ на Донбассе. Именно для этой цели президент Владимир Зеленский издал указ о переносе боевых действий на территорию России, пишет издание «Украина.ру».

Неонацистские формирования, которые окопались в Краматорске и Славянске, раздроблены на несколько частей и не могут ни покинуть регион, ни оказать достойное сопротивление российским войскам. Именно поэтому Зеленский пускается на хитрости. После его указа в приграничных областях РФ был объявлен «желтый» уровень террористической опасности, однако большего Киеву добиться не удастся.

Эксперт отмечает, что Зеленский пытается не только переключить внимание ВС РФ, но еще и поднять боевой дух украинской армии, которая отступает по всем направлениям. Все больше бойцов сдается в плен, что становится для Киева серьезной проблемой.

Вам может понравиться

Лавров: Слова Штайнмайера о “военных преступлениях” России останутся на его совести

Высказывания немецкого лидера Вальтера Штайнмайера о «военных преступлениях», за которые должна якобы нести ответственность Россия, останутся на его совести, заявил глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров. Он отметил, что факты

Белый дом отправит на Украину гаубичную артиллерию и военную помощь в размере 750 млн долларов

Киев получит от Соединенных Штатов очередной пакет военной помощи на 750 миллионов долларов. Издание The Hill сообщило, что Белый дом уже утвердил решение о передаче Украине новых партий оружия и

В Третьяковке проверяют состояние картин, вернувшихся с финской таможни

Картины из Третьяковской галереи, которые ранее были задержаны на финской таможне, вернулись в Россию. Сейчас проводится проверка на их целостность. Распаковка картин проходит в хранилище музея в Лаврушинском переулке в
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 14 апреля – переменная облачность, до 1 °C | город Мытищи: погода, 14 апреля – облачно с прояснениями, до 1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 14 апреля – облачно с прояснениями, до 1 °C | Южно-Сахалинск: погода, 14 апреля – переменная облачность, до 5 °C | Королев: погода, 14 апреля – пасмурно, до 6 °C | Подольск: погода, 14 апреля – ясно, до 2 °C | Армавир: погода, 14 апреля – пасмурно, до 4 °C |