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Более тысячи морских пехотинцев, которых Киев гордо называл «несдающимися героями», все же сложили оружие. Тем самым они значительно облегчили ВС РФ и ополчению ДНР задачу по освобождению Мариуполя, пишет издание «Взгляд».

Авторы приводят высказывание командира батальона «Восток» Александра Ходаковского о неудачных попытках некоторых морпехов изрисовать свою технику символом Z и все же вырваться из города, а также о жестких фильтрационных мероприятиях, которые сейчас ожидают военнослужащих ВСУ.

Депутат парламента ДНР Владимир Бердичевский также добавил, что Киев всеми силами скрывает факт сдачи в плен столь крупного подразделения морских пехотинцев. Он продолжает рассказывать армии о скорой победе и «походе на Москву». Но пока количество военнослужащих, решивших сложить оружие, неумолимо растет, а освобождение Мариуполя от неонацистов становится все ближе.

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