Недавно компания Chanel сообщила, что запрещает россиянам носить вещи своего бренда в России. В связи с этим от россиян, желающих сделать покупку, требуют специальную расписку.

Уточняется, что касается это изделий, которые стоят более 300 евро. В компании признали, что эти меры могут представлять для клиентов некоторые неудобства. Кроме того, было отмечено, что ко всем покупателям компания относится одинаково.

Ситуацию прокомментировала актриса Юлия Меньшова. Она заявила, что эта политика Chanel является абсурдной. Кроме того, у неё вызывает беспокойство, что подобная мера может использоваться и в будущем, чтобы продвигать дальнейшую дискриминацию. Так, она предположила, что уже скоро русским даже еду не будут продавать, если они не покажут паспорт. В другом варианте, как она предположила, могут потребовать подписать бумаги, согласно которым человек присягает всем новейшим ценностям и отрицает все, что потребуют.

Недавно актриса Мария Шукшина прокомментировала высказывание Ассоциации британских оркестров в поддержку произведений русских классиков. Как было отмечено, в некоторых странах этим произведениям объявили бойкот.