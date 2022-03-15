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“Не всё прогнило у подданных королевы”. Так отреагировала актриса Мария Шукшина на новость о том, что Ассоциации британских оркестров высказалась в поддержку произведений русских классиков и отрицательно отозвалась о бойкоте, который им объявляют в других странах. Об этом Шукшина написала у себя в телеграм-канале.

В публикации, Народная артистка России закрепила ссылку на новость, в которой музыканты из Великобритании называют русские классические произведения частью мирового музыкального канона и не поддерживают инициативу, чтобы вычёркивать их из концертных программ.

Отменять выступления российских артистов и убирать произведения русских классиков из своего репертуара оркестры, оперы и другие исполнители на Западе стали после начала специальной военной операции в Донбассе.

Ассоциация британских оркестров – одна из авторитетнейших организаций в сфере культуры Великобритании. В неё входят оркестры Английской национальной оперы, Королевского оперного театра, различные академические оркестры Соединённого королевства и так далее.

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