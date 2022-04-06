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Освобождение Мариуполя от неонацистов близится к своему завершению. На это указывает массовая сдача в плен войскам РФ и ДНР элитных подразделений ВСУ. Так, целый батальон морской пехоты решил сложить оружие, так как понял бессмысленность сопротивления, рассказал военный эксперт Владислав Шурыгин.

После завершения зачистки Мариуполя российская армия и Народная милиция займутся освобождением других районов Донбасса и перейдут к окружению 60-тысячной группировки националистов, приводят слова эксперта “Известия”.

Этот процесс, по словам эксперта, начался уже сейчас. В ночное время участились боевые вылеты истребителей и бомбардировщиков ВКС, что может указывать на скорое наступление на Северодонецк, Лисичанск и Краматорск.

Напомним, что ранее эксперт Михаил Ходаренок предположил, что главная битва за Донбасс начнется в середине апреля.

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