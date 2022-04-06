Уже в середине апреля может начаться решающее сражение за Донбасс, считает военный эксперт Михаил Ходарёнок. Он пояснил, что нынешнее затишье как раз и связано с подготовкой к этой битве.

Сейчас подразделения ВС РФ и республик Донбасса перегруппировываются, а также пополняют запасы горюче-смазочных материалов, оружия и боеприпасов. Столкновения с ВСУ сведены в данный момент к минимуму, основные боевые действия проходят только в Мариуполе.

«Возникает вопрос, а когда начнется. По моим оценкам 7−10 суток нужно и тогда начнется», – высказал предположение военный аналитик.

Напомним, что военная спецоперация РФ началась 24 февраля после обращения глав ДНР и ЛНР за помощью к России. Президент Владимир Путин объявил главными целями не только освобождение Донбасса, но и демилитаризацию и денацификацию Украины.