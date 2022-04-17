На позициях украинских военных в Мариуполе российские ВС и силы ДНР обнаружили много натовского оружия. Так, телеканал «Звезда» рассказал о большом количестве гранатометов NLAW, которые Киев получил от Великобритании.

Кроме того, на брошенных националистами ВСУ территориях Мариуполя часто попадаются и другие разновидности оружия. Так, российские бойцы получили в свое распоряжение сразу две снайперские винтовки. Одна из них – это «Форт» украинского производства с запрещенными экспансивными боеприпасами. Они созданы специально для нанесения как можно большего ущерба противнику и в случае попадания раскрываются в виде цветка.

Вторая винтовка представляет собой западное оружие, которое стреляет пулями с бронебойным сердечником из стали. Одна из ее особенностей – дальность поражения, составляющая 5 000 метров.

Напомним, ранее также сообщалось об обнаружении на позициях националистов в Мариуполе запрещенных противопехотных мин.