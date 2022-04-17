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На заводе имени Ильича в Мариуполе, на днях полностью освобожденном от неонацистов ВСУ, обнаружен целый склад противопехотных мин. Это запрещенное вооружение, об утилизации которого Украина несколько лет назад отчиталась перед международным сообществом.

Военкор издания «Известия» рассказал, что ангар с вооружением располагался прямо у входа на завод. На самой же территории предприятия боевики оборудовали целую сеть подземных бункеров. Там они находились практически постоянно, используя отдельные помещения для хранения боеприпасов.

Освобождение завода заняло немало времени, так как неонацисты скрывались в этих бункерах, действовали небольшими группами, которые требовалось найти и ликвидировать. Но войска РФ и ДНР успешно справились с задачей. Сейчас они изучают коммуникации завода и часто обнаруживают запрещенные боеприпасы, которые использовались украинскими военными.

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