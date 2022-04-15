читать 3 минуты
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Futura Sciences, один из ведущих научных журналов Франции, сообщил о подробностях российской миссии по «возвращению на Луну», которая намечена к реализации в 2022 году, и от участия в которой недавно отказалось Европейское космическое агентство (ЕКА). Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Во время совместного с главой Беларуси Александром Лукашенко визита на российский космодром Восточный в Амурской области Владимир Путин разъяснил новые пожелания России относительно освоения космоса. Президент России объявил о «возвращении на Луну» в 2022 году с роботизированной миссией «Луна-25», от участия в которой несколько дней назад отказалось ЕКА.

В весьма символичную дату, приуроченную к 61-й годовщине первого полета человека в космос, которым стал его соотечественник Юрий Гагарин, Владимир Путин напомнил о важности роли России в области освоения космоса и объявил о возвращении лунных миссий уже с текущего года.

Само название ближайшей роботизированной научной миссии по изучению естественного спутника Земли – «Луна-25» – продолжает долгую традицию. Это будет первый российский автоматический зонд, совершивший посадку на лунную поверхность, с 1976 года – времени совершения предыдущей миссии «Луна-24».

«Луна-25» будет фактически означать важный шаг по восстановлению Россией своей аэрокосмической отрасли, которая пережила глубокий экономический кризис, вызванный распадом Советского Союза в 1991 году.

Российское РИА Новости сообщило, что «Роскосмос» планирует запустить зонд «Луна-25» 22 августа 2022 года. Поскольку эта миссия ране уже сталкивалась с задержками, Владимир Путин, как сообщается, спросил генерального директора российского космического агентства Дмитрия Рогозина о гарантиях готовности зонда к указанной дате.

Первые наброски проекта миссии «Луна-25» появились еще в 2012 году. Позднее «Роскосмос», ссылаясь на экономические и некоторые технические сложности, озвучивал перенос миссии на 2016 год.

Согласно текущим планам, зонд «Луна-25» будет запущен с космодрома Восточный ракетой-носителем «Союз 2.1б» и совершит посадку возле лунного Южного полюса после пяти дней пути. Оказавшись на Луне, модуль «Луна-25» займется различными экспериментами на лунном грунте. Основные задачи связаны с анализом реголита – покрывающего всю поверхность Луны слоя рыхлого пылеобразного грунта.

Зонд также сможет наблюдать за тепловыми вариациями реголита в районе посадки, что может дать исследователям ключ к разгадке потенциального присутствия воды во внутренних подповерхностных слоях Луны вблизи ее полюсов.

В Futura Sciences особо отметили, что миссия «Луна-25» должна была осуществляться в сотрудничестве с Европейским космическим агентством (ЕКА), но военная операция России в Украине «взяла верх над научным сотрудничеством между Россией и западными космическими институтами». 13 апреля ЕКА объявило, что отказывается от ранее согласованного участия в 25, 26 и 27 российских лунных миссиях.

«Это новая неудача, в дополнение к тому, что миссия ExoMars также пострадала от геополитической напряженности в отношениях Европы с Россией и, безусловно, не исчезнет в 2022 году», – высказывает откровенное сожаление французское издание.

Оно также напомнило, что ЕКА должно было помочь российскому спускаемому аппарату «Луна-Ресурс» приземлиться точно на Луну – в виде предоставления разработанной по заказу агентства системы посадки на Луну Pilot, которая без вмешательства наземных диспетчеров могла бы самостоятельно выбрать подходящую зону для посадки.

«Трудно предсказать, уложится ли «Роскосмос» в поставленные сроки и удастся ли запустить «Луну-25» не позднее, чем в августе. Большинство специалистов сходятся во мнении, что высадка на Луну – достаточно сложная задача. Но миссия «Луна-25» имеет большое значение для России и способна стать первой важной вехой в ее сотрудничестве с Китаем в рамках программы строительства совместной постоянной лунной базы – Международной лунной исследовательской станции (ILRS), которое должно начаться в 2026 году», – заключает Futura Sciences.

Вам может понравиться

Назальную вакцину от коронавируса ожидает третья фаза исследований

Несмотря на то, что назальную вакцину от коронавируса отечественной разработки уже зарегистрировали, ей предстоит пройти третью фазу клинических испытаний. Об этом заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. В учреждении

Defense News: США предоставили Украине оружие и технику на 800 миллионов долларов

Президент США Джо Байден объявил о дополнительном тяжелом вооружении на сумму 800 миллионов долларов, которое выделено из арсеналов армии США и будет отправлено войскам Украины, включая тяжелые гаубицы с десятками

Ученые придумали, как сохранять солнечную энергию

Ученые из Швеции создали новейшую систему, которая может перехватывать солнечную энергию и сохранять ее длительное время – до 18 лет. Если возникнет необходимость, энергию солнца можно будет освобождать и трансформировать
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 15 апреля – небольшой снег, до 3 °C | город Мытищи: погода, 15 апреля – пасмурно, до 9 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 15 апреля – облачно с прояснениями, до 1 °C | Южно-Сахалинск: погода, 15 апреля – переменная облачность, до 7 °C | Королев: погода, 15 апреля – пасмурно, до 13 °C | Подольск: погода, 15 апреля – переменная облачность, до 10 °C | Армавир: погода, 15 апреля – небольшой дождь, до 9 °C |