Futura Sciences, один из ведущих научных журналов Франции, сообщил о подробностях российской миссии по «возвращению на Луну», которая намечена к реализации в 2022 году, и от участия в которой недавно отказалось Европейское космическое агентство (ЕКА). Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Во время совместного с главой Беларуси Александром Лукашенко визита на российский космодром Восточный в Амурской области Владимир Путин разъяснил новые пожелания России относительно освоения космоса. Президент России объявил о «возвращении на Луну» в 2022 году с роботизированной миссией «Луна-25», от участия в которой несколько дней назад отказалось ЕКА.

В весьма символичную дату, приуроченную к 61-й годовщине первого полета человека в космос, которым стал его соотечественник Юрий Гагарин, Владимир Путин напомнил о важности роли России в области освоения космоса и объявил о возвращении лунных миссий уже с текущего года.

Само название ближайшей роботизированной научной миссии по изучению естественного спутника Земли – «Луна-25» – продолжает долгую традицию. Это будет первый российский автоматический зонд, совершивший посадку на лунную поверхность, с 1976 года – времени совершения предыдущей миссии «Луна-24».

«Луна-25» будет фактически означать важный шаг по восстановлению Россией своей аэрокосмической отрасли, которая пережила глубокий экономический кризис, вызванный распадом Советского Союза в 1991 году.

Российское РИА Новости сообщило, что «Роскосмос» планирует запустить зонд «Луна-25» 22 августа 2022 года. Поскольку эта миссия ране уже сталкивалась с задержками, Владимир Путин, как сообщается, спросил генерального директора российского космического агентства Дмитрия Рогозина о гарантиях готовности зонда к указанной дате.

Первые наброски проекта миссии «Луна-25» появились еще в 2012 году. Позднее «Роскосмос», ссылаясь на экономические и некоторые технические сложности, озвучивал перенос миссии на 2016 год.

Согласно текущим планам, зонд «Луна-25» будет запущен с космодрома Восточный ракетой-носителем «Союз 2.1б» и совершит посадку возле лунного Южного полюса после пяти дней пути. Оказавшись на Луне, модуль «Луна-25» займется различными экспериментами на лунном грунте. Основные задачи связаны с анализом реголита – покрывающего всю поверхность Луны слоя рыхлого пылеобразного грунта.

Зонд также сможет наблюдать за тепловыми вариациями реголита в районе посадки, что может дать исследователям ключ к разгадке потенциального присутствия воды во внутренних подповерхностных слоях Луны вблизи ее полюсов.

В Futura Sciences особо отметили, что миссия «Луна-25» должна была осуществляться в сотрудничестве с Европейским космическим агентством (ЕКА), но военная операция России в Украине «взяла верх над научным сотрудничеством между Россией и западными космическими институтами». 13 апреля ЕКА объявило, что отказывается от ранее согласованного участия в 25, 26 и 27 российских лунных миссиях.

«Это новая неудача, в дополнение к тому, что миссия ExoMars также пострадала от геополитической напряженности в отношениях Европы с Россией и, безусловно, не исчезнет в 2022 году», – высказывает откровенное сожаление французское издание.

Оно также напомнило, что ЕКА должно было помочь российскому спускаемому аппарату «Луна-Ресурс» приземлиться точно на Луну – в виде предоставления разработанной по заказу агентства системы посадки на Луну Pilot, которая без вмешательства наземных диспетчеров могла бы самостоятельно выбрать подходящую зону для посадки.

«Трудно предсказать, уложится ли «Роскосмос» в поставленные сроки и удастся ли запустить «Луну-25» не позднее, чем в августе. Большинство специалистов сходятся во мнении, что высадка на Луну – достаточно сложная задача. Но миссия «Луна-25» имеет большое значение для России и способна стать первой важной вехой в ее сотрудничестве с Китаем в рамках программы строительства совместной постоянной лунной базы – Международной лунной исследовательской станции (ILRS), которое должно начаться в 2026 году», – заключает Futura Sciences.