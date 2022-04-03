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В Германии сообщили, что одобрение бойкота газа, который поставляет Россия, могло привести к расколу в обществе. С таким заявлением выступил министр экономики и вице-канцлер Германии Роберт Хабек. Его слова передаёт Rheinische Post.

Согласно его заявлению, это очень серьёзное возможное развитие ситуации, которое могло бы спровоцировать вероятные сильные расколы. Поэтому было принято решение не совершать резкую и полную остановку поставок энергоносителей из России.

Также министр сообщил, что Германия всё же понижает импорт энергоносителей из России. По его словам, в этом направлении они сейчас движутся довольно быстро, быстрее, чем можно было представить всего лишь месяц назад. Кроме того, Хабек указал, что на данный момент обеспечение газом гарантировано. Однако он также добавил, что готовиться следует к любым сценариям, даже если кажется, что они маловероятны.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что из-за отказа от российского газа экономика Германии пострадает не сильно. По его словам, эксперты, которые уверены в падении ВВП, ошибаются.

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