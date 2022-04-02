На вопрос телеведущей одного из ток-шоу Энн Уилл о возможном падении ВВП Германии из-за отказа от поставок газа из РФ канцлер Олаф Шольц весьма резко заявил, что это серьезная ошибка. Также он раскритиковал экспертов, составляющих математические модели и делающие выводы исключительно по ним, рассказало издание The Economist.

Всех аналитиков, которые сегодня обсуждают влияние отказа от российских энергоносителей на экономику Германии, можно разделить на две категории. Представители первой из них уверены, что ВВП резко упадет, а промышленность практически остановится. В другой лишь допускают такую возможность, но не заявляют о ней столь же уверенно.

Ранее в пользу первых высказался и американский аналитический центр IMK. Его специалисты рассчитали, что падение ВВП составит не менее 6 процентов. Однако Шольц считает, что эксперты ошибаются и экономика Германии все же останется на плаву.