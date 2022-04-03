Власти США могли финансировать разработку COVID-19 в Ухане. Об этом сообщает американское издание Vanity Fair.

Как сообщается в статье, после начала пандемии все доказательства искусственного создания COVID-19 были уничтожены. Об этом авторы статьи заявляют, основываясь на переписках Минздрава и Минобороны США. Данные документы были получены недавно журналистами.

По этой информации, к созданию коронавируса имеет отношение Минобороны США. Так, сообщается, что в 2017 году Минобороны США объявило грант на программу, которая должна была выявить у животных опасные патогены. Как было заявлено, программа предназначалась для того, чтобы своевременно предотвратить передачу вирусов от животных к людям. В рамках этой программы изучались вирусы, подобные SARS.

Реализацией проекта занялась некоммерческая организация EcoHealth Alliance. За счёт неё финансировалась работа лаборатории в Ухане.

Ранее вирусолог Пётр Чумаков заявил, что пандемия коронавируса продлится ещё около полутора лет. Сейчас он считает, что наибольшая опасность исходит от Китая, где недавно произошла новая вспышка инфекции.