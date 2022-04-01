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В США сообщили, что всё химическое оружие будет уничтожено уже к сентябрю 2023 года. Об этом заявила помощник министра обороны США по программам ядерной, химической и биологической защиты Дебора Розенблум.

Недавно посол РФ в США Анатолий Антонов напомнил, что Россия ещё в 2017 году ликвидировала все отравляющие вещества, которые можно было использовать в качестве химоружия. Как уточняется, это было подтверждено всеми необходимыми документами. После этого Антонов также отметил, что только США всё ещё не выполнили свои международные обязательства.

Согласно словам Розенблум, к настоящему времени было уничтожено 98% всех имеющихся химических агентов из арсенала химоружия, которое имелось у США.

«Мы находимся на пути к завершению уничтожения всего унаследованного запаса химического оружия Соединенных Штатов к запланированным срокам – сентябрю 2023 года», – заявила Розенблум.

Ранее мы сообщали, что искусственный интеллект сумел обнаружить более 40 тысяч видов химического оружия. Для этого ему потребовалось всего лишь несколько часов.

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