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Власти Швеции не намерены организовывать референдум по вопросу вступления страны в Североатлантический альянс. Они заявляют, что на эту тему проводится множество социологических опросов, итоги которых часто публикуются в местных СМИ.

В пресс-службе шведского правительства рассказали, что по результатам последних опросов, вхождение страны в состав НАТО поддерживает 46 процентов граждан. Еще 30% выступают против, а остальные не определились со своей позицией.

Напомним, что ранее глава МИД Швеции Анн Линде заявляла, что решение о вступлении страны в Североатлантический блок будет приниматься гражданами, пишет издание «Известия». Однако отсутствие желания проводить референдум говорит об обратном.

Напомним, что Финляндия уже готовит заявку на вступление, которая может быть подана до конца апреля. Не исключено, что до лета она будет удовлетворена.

Ранее британский журналист Эндрю Нил назвал возможное вхождение в Альянс Швеции и Финляндии «кошмаром» для российского президента Владимира Путина.

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