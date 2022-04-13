«Кошмарный сценарий НАТО», частью которого является возможное вступление в Альянс Швеции и Финляндии, запустила российская военная спецоперация на Украине, считает политолог Эндрю Нил.

В британском издании Daily Express, перевод публикации которого представил портал «Иносми», эксперт пояснил, что президент РФ Владимир Путин в последние годы сделал очень много для ослабления НАТО. Кроме того, он постоянно обрушивал лавину критики на стремление Альянса к расширению.

Однако все подобные действия возымели совершенно обратный эффект. НАТО не только не развалился и не ослаб, но и напротив, сумел укрепиться. Кроме того, долгие годы остававшиеся нейтральными Швеция и Финляндия все чаще говорят о необходимости подать заявку на вступление в Североатлантический блок. Поэтому он увеличится до 32 государств.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг еще в конце прошлого года заявлял что Швеции и Финляндии достаточно подать заявки, чтобы в кратчайшие сроки войти в состав Альянса.