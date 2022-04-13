читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

«Кошмарный сценарий НАТО», частью которого является возможное вступление в Альянс Швеции и Финляндии, запустила российская военная спецоперация на Украине, считает политолог Эндрю Нил.

В британском издании Daily Express, перевод публикации которого представил портал «Иносми», эксперт пояснил, что президент РФ Владимир Путин в последние годы сделал очень много для ослабления НАТО. Кроме того, он постоянно обрушивал лавину критики на стремление Альянса к расширению.

Однако все подобные действия возымели совершенно обратный эффект. НАТО не только не развалился и не ослаб, но и напротив, сумел укрепиться. Кроме того, долгие годы остававшиеся нейтральными Швеция и Финляндия все чаще говорят о необходимости подать заявку на вступление в Североатлантический блок. Поэтому он увеличится до 32 государств.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг еще в конце прошлого года заявлял что Швеции и Финляндии достаточно подать заявки, чтобы в кратчайшие сроки войти в состав Альянса.

Вам может понравиться

Bloomberg: безработные британцы оказались в тяжёлом положении

Рост цен в Великобритании ударил, прежде всего, по безработным гражданам. Агентство Bloomberg подсчитало, что люди, получающие от государства пособия, пострадали в пять раз сильнее тех, кто трудоустроен. Наиболее значительный рост

Российским пенсионерам рассказали о возможности получить в апреле разовую выплату в размере 50 000 рублей

Российским пенсионерам рассказали о выплате, которую можно получить уже на этой неделе апреля. Начисления назначаются разово определенным категориям граждан. Назначаться выплата будет после подачи заявления. Подробности сообщает PRIMPRESS. Речь идет

В Роспотребнадзоре рассказали, какие сырые продукты можно не мыть

Чтобы избежать заражения, мясо, рыбу, овощи и фрукты перед употреблением нужно мыть. Об этом предупреждает в интервью радио Sputnik начальник отдела надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора по МО Надежда
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 13 апреля – ясно, до 7 °C | город Мытищи: погода, 13 апреля – пасмурно, до 3 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 13 апреля – переменная облачность, до 1 °C | Южно-Сахалинск: погода, 13 апреля – небольшой снег, до 1 °C | Королев: погода, 13 апреля – небольшой дождь, до 7 °C | Подольск: погода, 13 апреля – пасмурно, до 4 °C | Армавир: погода, 13 апреля – облачно с прояснениями, до 11 °C |