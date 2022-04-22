Официальный представитель российского Минобороны Игорь Конашенков сообщил об уничтожении целого батальона ВСУ, который дислоцировался рядом с железнодорожной станцией Мелиоративное в Днепропетровской области.

Кроме того, в Сети появилось видео данной атаки, для которой использовалась крылатая ракета «Калибр». Ролик сняли с несколько необычного ракурса, что только усилило эффект.

Издание «Царьград» рассказало, что пуск четырех крылатых ракет осуществлялся в непосредственной близости от видеокамеры. Все боезаряды успешно стартовали и точно поразили намеченные цели. Одной из которых было скопление военнослужащих ВСУ на ж/д станции Мелиоративное.

Напомним, что ранее замкомандующего Центрального военного округа Рустам Миннекаев заявил, что одной из целей спецоперации ВС РФ на Украине является установление контроля над югом страны и выход к Приднестровью.