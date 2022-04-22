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Одной из целей второго этапа специальной военной операции ВС РФ на Украине является получение полного контроля над южными регионами страны и создание коридора в Приднестровье. Такое заявление сделал 22 апреля замкомандующего ЦВО Рустам Миннекаев.

Он отметил, что на территории ПМР в настоящий момент регулярно фиксируются случаи притеснения русскоязычного населения. По мнению Миннекаева, в ходе спецоперации ВС РФ столкнулись с необходимостью воевать со всем миром. Подобное отношение Запада к России наблюдалось только во время Второй мировой и сейчас ситуация повторяется.

Напомним, что русофобскую кампанию организовали молдавские власти, которые не только отменили статус русского как языка межнационального общения, но еще и запретили георгиевскую ленту в преддверии Дня Победы. Кроме того, Молдавия запрещает трансляцию российских телеканалов и закрывает СМИ за точку зрения о спецоперации РФ, несоответствующую западным критериям.

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