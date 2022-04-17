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Нацисты ВСУ, которые сдаются в плен в Мариуполе, моментально превращаются в «пацифистов». Они начинают рассказывать, что никогда не хотели воевать, что не представляют, как вообще можно стрелять в таких же людей, как и они сами, что выступают за мир во всем мире, рассказывает издание «Русская весна».

Журналисты отмечают, что почти все боевики озвучивают одну и ту же «печальную» историю. Они якобы были призваны в армию военкоматом, после чего их отправили в Мариуполь. А там командир приказал запрыгивать в «Урал» и сразу же отвез сдаваться.

Бойцы ВСУ мечтают о том, чтобы все скорее закончилось и очень надеются попасть домой. После того, как они приняли решение сложить оружие, шансы на это сильно возросли. Ведь российские военнослужащие создали вполне комфортные условия содержания военнопленных, они не бьют их и даже сдерживаются от слишком резких высказываний в адрес нацистов.

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