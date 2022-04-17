Российские ВС и ополчение ДНР в ходе мероприятий по зачистке Мариуполя взяли в плен «важную птицу» – хорошо известного в определенных кругах британского наемника Шона Питера. Портал Avia.Pro сообщает, что «серый гусь» прошел множество горячих точек, побывал в Сирии, Ираке и целом ряде других стран, но сейчас ему придется завершить «карьеру».

Пока неизвестно, как именно британец оказался в плену. Сам он рассказывает, что командование ВСУ бросило его в составе подразделения, поэтому воевать за Киев он больше не собирается. Предсказывать дальнейшую судьбу Питера сложно, но можно предположить, что его либо отдадут под суд, либо обменяют на российских военнослужащих.

По мнению экспертов, в Мариуполе сейчас воюют на стороне ВСУ еще около 200-300 наемников из разных стран мира. Взять в плен пока удалось только двоих, но операция по освобождению города еще не завершена.