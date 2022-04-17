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Британский наемник Шон Пиннер рассказал о последнем бое в Мариуполе, в результате которого все его подразделение было вынуждено сложить оружие. Он отметил, что «командир будто испарился», оставив бойцов на произвол судьбы.

По словам наемника, командование специально направило подразделение в наиболее горячий район, где находились войска РФ и Народной милиции. Бой завязался сразу, как бойцы вышли из промышленной зоны в Мариуполе. По ним был открыт огонь из всех видов оружия, что спровоцировало панику.

«Все начали разбегаться в разных направлениях. Мой командир будто испарился, я до сих пор не знаю, что стало с теми, кто был там со мной. Понятия не имею об этом. Мы были брошены. Не знаю, кто принял такое решение», – цитирует Пиннера издание «Известия».

Боец уверен, что командование отлично знало, что посылает бойцов на погибель, поэтому его действия были умышленными.

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