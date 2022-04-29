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На Донбассе наиболее важными направления сейчас являются Авдеевка и Пески. Именно там происходят самые крупные сражения, в которых ВС РФ активно применяют авиацию и артиллерийские орудия, рассказал представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

За последние 8 лет украинские нацбаты в Авдеевке понастроили мощных укреплений, взять которые не так просто. Однако артиллерия и авиация все же справляются с этой задачей. Спецоперация союзных сил идет в полном соответствии с заранее составленным планом.

Басурин также отметил, что для войск РФ, ДНР и ЛНР одной из важных задач является сохранение жизней военнослужащих. Поэтому в настоящий момент наступление идет по нескольким направлениям, но штурм крупных городов Донбасса пока не осуществляется.

Напомним, что ранее издание “Военное обозрение” рассказало об успешном применении российских ТОС на Авдеевском направлении.

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