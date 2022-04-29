Союзные войска «перемалывают» хорошо укрепленные позиции украинских националистических батальонов под Авдеевкой, пишет издание «Военное обозрение». Авторы отмечают грамотную тактику военнослужащих РФ, ЛНР и ДНР, которая позволяет прорывать даже самые мощные фортификации.

Первым делом применяются реактивные системы залпового огня и ствольная артиллерия, которые дают возможность уничтожить подавляющее большинство укреплений. Следом за ними начинает активно действовать разведка, оценивающая эффективность огня и вычисляющая уцелевшие фортификационные сооружения.

Для уничтожения столь прочных укреплений задействуются тяжелые огнеметные системы ТОС-1 «Буратино» и ТОС-1А «Солнцепек». Перед ними не способны устоять даже самые мощные фортификационные сооружения.