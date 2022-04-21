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Телевизионные вышки в Крыму, принадлежащие Украине и расположенные на пограничной территории, теперь будут применяться для вещания российских тв-каналов. Об этом проинформировал Олег Крючков, который является советником главы Крыма по вопросам информационной политики.

С его слов телевизионные вышки, возведенные рядом с Херсонской областью, ранее использовались для того, чтобы транслировать телевидение Украины. Теперь же их научат передавать телевизионный сигнал в обратном порядке.

Украинские вышки будут применять в пользу России и с их помощью наладят стабильное телевещание в Запорожье и Херсонской области.

Олег Крючков добавил, что в сетке вещания этих областей появятся крымские каналы, а также каналы ДНР и ЛНР. О том, когда работы по настройке телевышек будут завершены, чиновник не сказал.

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