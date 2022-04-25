Американские ученые смогли создать систему нейтральных атомов, способную реализовывать квантовые алгоритмы.

Эксперты отмечают, что для проведения квантовых вычислений необходимы кубиты. Также над ними нужно совершать высокоточные операции. С этими задачами успешно справляется набор нейтральных атомов, которые приводятся в запутанное состояние.

Группа ученых из Висконсинского университета собрали массив из атомов в ловушке. На его основе было приготовлено запутанное состояние, а затем продемонстрирована работа двух квантовых алгоритмов. Атомы удерживались лазерной решеткой также, как и в оптических пинцетах. Для оказания воздействия на атомы и приведение их в запутанное состояние применялись микроволны и лазер.

Ученые установили, что эта система позволяет решать целый ряд задач, среди которых максимальный разрез графа, в процессе решения которого нужно вершины графа разделить на группы, разрезав на максимальное количество граней.