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Датские ученые доказали, что в ранние периоды на поверхности Земли реже возникали молнии. Такие выводы они сделали после изучения процесса искрения заряда в атмосфере.

Ученые отметили, что усложнялся процесс накопления пребиотических молекул. Они необходимы для жизни. Эксперты рассказали, что их гипотеза была основана на хаотичном движении заряженного электрона в атмосфере, которая заполнена газами. Ученые отметили, что ранняя атмосфера Земли состояла из углекислого газа и молекулярного азота. Они создали модель, чтобы понять процесс формирования молнии в таких условиях.

В первую очередь эксперты стали изучать вероятность зарождения искры, которая и является основанием молнии. Эксперименты показали, что в атмосфере из углекислого газа и азота возможность искрения снижается в несколько раз. Для формировании линии удара молнии требуются сильные магнитные поля, но их не было в ранние периоды Земли. Все это свидетельствует о том, что процесс формирования жизнепригодных условий планеты шел достаточно долго из-за наличия в атмосфере газов.

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