Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

На улицах Мариуполя замечены самоходные минометы 2С4 «Тюльпан» калибра 240 миллиметров. Именно это вооружение призвано завершить разгром националистического батальона «Азов» (запрещен в России), боевики которого окопались на территории крупных промышленных предприятий города.

Военный эксперт Алексей Леонков отметил, что у противника остался последний шанс сложить оружие. Когда «Тюльпаны» начнут работать по «Азовстали», неонацисты уже не успеют спасти собственные жизни и сдаться.

Леонков пояснил, что минометы 2С4 разрабатывались советскими конструкторами и предназначались как раз для ударов по хорошо укрепленным позициям противника, с которыми не справлялись артиллерийские орудия. Навесная траектория полета мин дает возможность эффективно поражать живую силу за толстыми стенами из железобетона.

Ранее американское издание The National Interest назвало модернизированные «Тюльпаны», дополненные системами управления огнем, наиболее мощным и точным артиллерийским оружием в мире.

Вам может понравиться

В Кремле разъяснили причину отвода российских войск из Киевской области

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал отвод российских войск из Киевской области. Он заявил, что это жест доброй воли. По словам Пескова, отвод войск был необходим для создания условий для

Кадыров рассказал подробности “дешайтанизации” Украины

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что демилитаризация, денацификация и “дешайтанизация” Украины идет успешно. Уже уничтожена основная часть артиллерии, техники и “живой силы противника”. В своем Telegram-канале Рамзан Кадыров написал подробности

Военный эксперт Ходаренок назвал дату решающей битвы ВС РФ за Донбасс

Уже в середине апреля может начаться решающее сражение за Донбасс, считает военный эксперт Михаил Ходарёнок. Он пояснил, что нынешнее затишье как раз и связано с подготовкой к этой битве. Сейчас
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 6 апреля – небольшой снег, до -0 °C | город Мытищи: погода, 6 апреля – облачно с прояснениями, до 1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 6 апреля – переменная облачность, до 7 °C | Южно-Сахалинск: погода, 6 апреля – переменная облачность, до 3 °C | Королев: погода, 6 апреля – облачно с прояснениями, до 11 °C | Подольск: погода, 6 апреля – переменная облачность, до 1 °C | Армавир: погода, 6 апреля – пасмурно, до 10 °C |