На улицах Мариуполя замечены самоходные минометы 2С4 «Тюльпан» калибра 240 миллиметров. Именно это вооружение призвано завершить разгром националистического батальона «Азов» (запрещен в России), боевики которого окопались на территории крупных промышленных предприятий города.

Военный эксперт Алексей Леонков отметил, что у противника остался последний шанс сложить оружие. Когда «Тюльпаны» начнут работать по «Азовстали», неонацисты уже не успеют спасти собственные жизни и сдаться.

Леонков пояснил, что минометы 2С4 разрабатывались советскими конструкторами и предназначались как раз для ударов по хорошо укрепленным позициям противника, с которыми не справлялись артиллерийские орудия. Навесная траектория полета мин дает возможность эффективно поражать живую силу за толстыми стенами из железобетона.

Ранее американское издание The National Interest назвало модернизированные «Тюльпаны», дополненные системами управления огнем, наиболее мощным и точным артиллерийским оружием в мире.