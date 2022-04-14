Ассоциация туроператоров России сообщила о появлении повышенного спроса россиян на путевки в Турцию на весну и лето. На ближайшие рейсы уже практически нет мест.

Представители АТОР сообщили: “Туроператоры возобновили работу с турецким направлением, открыв продажи туров, сформированных на базе российских и турецких авиакомпаний. Эксперты говорят об активизации спроса среди клиентов как с перебронями, так и с новыми заявками. На ближайшие рейсы мест остается уже очень мало”.

Эксперты отмечают, что все это свидетельствует о восстановлении рынка. Сейчас бронирования наблюдаются на два месяца, но представители туристической сферы уверены, что ситуация скоро изменится в лучшую сторону. Эксперты отмечают, что не поменялись у россиян и потребительские предпочтения. Как и раньше, они стараются выбирать отели в Турции высокой категории.