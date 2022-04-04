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Заявления Йенса Столтенберга, генерального секретаря Североатлантического альянса, указывают на то, что была проведена подготовка ускоренного вступления Украины в состав организации. Об этом рассказал Адальби Шхагошев, член комитета Госдумы.

Днем ранее, Йенс Столтенберг, генеральный секретарь альянса, раскрыл информацию, что тысячи украинских бойцов, которые сейчас борются против ВС России, прошли полноценную подготовку НАТО.

Шхагошев заявил, что подготовка десятков тысяч солдат указывает только на то, что в НАТО планировали приблизить вооруженные силы Украины к тем возможностям, которые есть у альянса. Так обычно делают, когда реально готовят страну к вступлению в состав НАТО.

По мнению политика заявления Столтенберга являются свидетельством того, что Украину планировали включить в состав альянса каким-то ускоренным способом. И есть предположение, что это могло бы произойти в то же время, когда планировалось нападение ВС Украины на Донбасс, в марте-апреле текущего года.

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