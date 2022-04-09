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В Сети опубликована видеозапись допроса военнослужащего ВСУ Романа Майстрюка, который попался вместе с подельником на попытке подрыва моста в Луганской народной республике.

Сотрудники Следственного комитета РФ выяснили у него, что для подрыва бойцы намеревались использовать бочки с тротилом. В их задачу входило уничтожение моста через реку Деркул в Городище, расположенного неподалеку от блокпоста «Декада». Однако военнослужащие ВС РФ проявили бдительность и предотвратили диверсию ВСУ.

Роман Верхогляд – тот самый подельник, – не захотел сдаваться и попытался оказать сопротивление, поэтому его пришлось нейтрализовать. Майстрюк же понял тщетность попыток уйти от российских военных и сдался в плен.

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