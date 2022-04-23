Ограниченность запаса хода электромобилей все еще остается серьезной проблемой, препятствующей их большей распространенности, и ситуация дополнительно осложняется условиями более холодного или жаркого климата. Такой вывод делают исследования последних лет, итоги которых обобщили в SlashGear. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Водители все чаще переходят на электромобили, но показатели их запаса хода по-прежнему вызывают серьезную озабоченность у многих потенциальных покупателей. Первые электромобили, появившиеся на рынке, обладали очень небольшим запасом хода – например, GM EV1 мог проехать только 100-150 км без необходимости в подзарядке. Такое положение долго сдерживало потенциал экологичной электромобильности, замедляя ее массовое внедрение, но современные технологии меняют положение дел. В 2015 году, например, Илон Маск объявил о значимом обновлении для седана Tesla Model S, которое должно было устранить беспокойство водителей о запасе хода.

В последующие годы большинство новых моделей электромобилей достигли запаса хода уже порядка 450 км, а также стали поддерживать технологию быстрой зарядки. Однако, несмотря на некоторый прогресс, дальность пробега по-прежнему остается одним из наименее понятных аспектов владения электромобилем среди широкой публики.

В 2021 году служба Harris Poll провела опрос американцев об их восприятии электромобилей и обнаружила, что более трети всех участников назвали «расстояние, которое они могут проехать на одной зарядке», своей главной заботой, когда думают о покупке электромобиля. Около 20% опрошенных заявили, что относительно небольшое, в сравнении с традиционными АЗС, количество зарядных станций является еще одним препятствием для внедрения электромобилей.

Для тех, кто живет в холодном или жарком климате, тревога по поводу дальности усиливается еще большими опасениями. В то время как производители электромобилей официально указывают запас хода своих автомобилей, использованные для этих оценок стандартные тесты не учитывают экстремальные температуры, отмечает исследование CleanTechnica. Подобное заставляет многих водителей задаваться вопросом, в какой именно мере способен повлиять их местный климат на то, как далеко их автомобиль может проехать, прежде чем ему потребуется подзарядка.

Было неоднократно доказано, что как холодная, так и жаркая погода влияет на время зарядки электромобиля, запас хода, а также на износ и жизненный цикл аккумуляторов. Например, в 2018 году Национальная лаборатория Айдахо провела исследование с участием электромобилей Nissan Leaf, которые использовались в качестве такси в Нью-Йорке в температурных условиях от -10 до +40 градусов по Цельсию.

Исследователи обнаружили, что при снижении температуры окружающей среды время зарядки заметно увеличивается. Например, батареи электромобилей, быстро заряжаемые при +25 °C, достигли 80% за полчаса, в то время как батареи того же типа и за то же время достигли при температуре 0°C только 44% заряда.

AAA (Американская автомобильная ассоциация, влиятельная организация, насчитывающая более 60 миллионов членов в США и Канаде) пришла к аналогичному выводу в исследовании, опубликованном в 2019 году. По данным отчета исследователей, запас хода электромобиля уменьшился на 41% по итогам зарядки при температуры -6°C, в условиях когда система отопления салона автомобиля была включена, чтобы согреть водителей.

Зарядка электромобиля в гараже является одним из предлагаемых решений для домашних пользователей, хотя это предполагает, что у водителей есть такая возможность – что далеко не всегда имеется на практике. Кроме того, низкие температуры – не единственная потенциальная проблема с более суровой погодой, о которой владельцы электромобилей должны помнить, когда речь идет о запасе хода.

Как информирует исследование Recurrent, повышенные температуры окружающей среды не только снижают характеристики зарядки, но и могут со временем повредить батареи. В условиях жаркого климата в компонентах аккумуляторной батареи электромобиля при зарядке могут появиться небольшие сколы и трещины, влияя на химические реакции. Деградация аккумуляторов электромобилей из-за воздействия жаркой погоды, а также зарядки в жаркую погоду, негативно сказывается на запасе хода.

«В то время как производители электромобилей продолжают вносить существенные улучшения в технологии, лежащие в основе этого типа транспортных средств, экстремальные температуры – это то, о чем потенциальные покупатели должны обязательно помнить при рассмотрении вопроса о покупке своего будущего авто», – заключает SlashGear.