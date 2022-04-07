Железнодорожная станция под Лозовой, что в Харьковской области, подверглась мощному ракетному удару ВКС РФ. Тем самым была уничтожен один из крупнейших логистических центров, обеспечивающих снабжение украинской армии оружием, боеприпасами и топливом, сообщает издание RusVesna.

Авторы ссылаются за заявление мэра Лозовой, который сообщил, что жертв среди мирного населения нет. Удары наносились точно по станции, являвшейся перевалочным пунктом для снабжения подразделений ВСУ на Донбассе.

Напомним, что ранее сообщалось и о ракетных ударах по железнодорожному вокзалу в Николаеве. Он также использовался для переброски вооружений в восточные регионы. Раненых и погибших в результате атаки нет.