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Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович неоднократно грозил России «рельсовой войной». Военный эксперт Алексей Леонков прокомментировал такие заявления. Он пояснил, что мечта Арестовича уже сбылась, но «что-то явно пошло не так».

Леонков рассказал, что ВС РФ начали работу по железнодорожной сети Украины, которая обеспечивает снабжение ВСУ оружием, боеприпасами и топливом. Так, вооружение, поступившее из западных стран, а также боевая техника были уничтожены точечными ударами по станции Лозовая, что в Харьковской области.

Кроме того, ракетная атака позволила полностью уничтожить один из важнейших для ВСУ транспортных узлов – железнодорожный вокзал в Николаеве. Эту информацию подтвердил и мэр города Александр Сенкевич.

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