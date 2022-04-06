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В российском посольстве в Соединенных Штатах Америки заявили о русофобских мотивах в словах Луиса Альмагро, занимающего пост генерального секретаря в Организации американских государств. Заявление касалось вероятного пересмотра статуса РФ из-за проведения российскими властями специальной операции на территории Украины.

В заявлении посольства сказано, что заявления подобного рода явно указывают на русофобский подход чиновника, который он хочет выдать за общую позицию других стран, входящих в организацию.

В дипломатическом представительстве России порекомендовали заняться решением действительно важных вопросов, например, относительно мигрантов или восстановления экономического положения стран после коронавирусной пандемии.

Ранее российский посол в Вашингтоне заявил, что призывы американских сенаторов отобрать у России статус наблюдателя при ОАГ желанием внести разногласия в отношения Москвы со странами, входящими в состав Латинской Америки.

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