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Автомобильные покрышки, большая часть которых сейчас просто захоранивается, можно использовать для получения замены мазуту и топлива для промышленных дизелей. Российские учёные из “МИСиС” разработали соответствующую технологию.

Её суть в том, что автомобильные покрышки обрабатывают паром в специальном реакторе при высоких температурах, близких к полтысячи градусов. Такой метод позволяет выделить из старых шин горючие газы и жидкие углеводороды, которые представляют наибольший интерес.

Учёные уверяют, что полученное из шин жидкое топливо, можно применять даже в Арктике – оно не замерзает, если температура снижается до минус 50 градусов Цельсия. Кроме того, по словам экспертов, при сгорании такое топливо выделяет меньше угарного и углекислого газов по сравнению с традиционными видами жидкого топлива.

Один из главных эффектов от такой переработки покрышек – снижение их числа на полигонах. Сейчас старые автомобильные шины – один из самых проблемных видов отходов. А в мире на переработку идёт всего 20% покрышек.

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