читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Обозреватели журнала «За рулем» опубликовали перечень кроссоверов с полным приводом, которые пользуются особенной популярностью у российских водителей.

На первое место в качество самого подходящего кроссовера для отечественных дорог попала чешская модель Skoda Kodiaq с турбомотором объемом 2,0 л в 180 л.с. Особое внимание эксперты обращают на многофункциональный салон, в котором есть множество отсеков и них для хранения мелочей, удобный столик для пассажиров. Skoda Kodiaq отлично ведет себя на грунтовке.

Следующим в рейтинге оказался южнокорейский Hyundai Santa Fe с двигателем в 200 л.с. Это модель с повышенной комфортностью, хорошей проходимостью и высоким клиренсом.

Среди лучших высокопроходимых автомобилей выделяется Subaru Forester. Базовая версия оснащена полным приводом, а при отделке салона используются только качественные и натуральные материалы.

Вам может понравиться

Выпуск с автомобилей с пониженными требованиями планируют разрешить до февраля

Мера, которая поможет продавцам и покупателям. Так в Минпромторге РФ прокомментировали собственную инициативу разрешить выпуск автомобилей с пониженными экологическими требованиями. Проект нормативного акта, который утверждает новые правила, уже разработан и

В ВТБ пересмотрели ставки по автокредитам и снизили их

Банк ВТБ изменил процентную ставку по всем программам по выдаче автокредитов. Ее значение уменьшилось на три пункта. Об этом сообщили в пресс-службе финансовой организации. В сообщении говорится, что россияне имеют

В России могут запретить грузовикам из Евросоюза проезд по стране

Правительство рассмотрит инициативу о зеркальных санкциях в отношении транспортных компаний Евросоюза. Российская ассоциация международных автоперевозчиков (АСМАП) предложила запретить большегрузным автомобилям из ЕС проезжать по территории России. По мнению авторов инициативы,
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 22 апреля – ясно, до 13 °C | город Мытищи: погода, 22 апреля – пасмурно, до 7 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 22 апреля – облачно с прояснениями, до 6 °C | Южно-Сахалинск: погода, 22 апреля – облачно с прояснениями, до 14 °C | Королев: погода, 22 апреля – облачно с прояснениями, до 10 °C | Подольск: погода, 22 апреля – пасмурно, до 8 °C | Армавир: погода, 22 апреля – пасмурно, до 12 °C |