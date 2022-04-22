Обозреватели журнала «За рулем» опубликовали перечень кроссоверов с полным приводом, которые пользуются особенной популярностью у российских водителей.

На первое место в качество самого подходящего кроссовера для отечественных дорог попала чешская модель Skoda Kodiaq с турбомотором объемом 2,0 л в 180 л.с. Особое внимание эксперты обращают на многофункциональный салон, в котором есть множество отсеков и них для хранения мелочей, удобный столик для пассажиров. Skoda Kodiaq отлично ведет себя на грунтовке.

Следующим в рейтинге оказался южнокорейский Hyundai Santa Fe с двигателем в 200 л.с. Это модель с повышенной комфортностью, хорошей проходимостью и высоким клиренсом.

Среди лучших высокопроходимых автомобилей выделяется Subaru Forester. Базовая версия оснащена полным приводом, а при отделке салона используются только качественные и натуральные материалы.