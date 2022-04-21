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Правительство России приняло предложение “Роскосмоса” по передаче части имущества на Байконуре властям Казахстана. Первая из планируемых сделок касается космического спутника “Экран-М”. Его продадут за 1 рубль.

Как следует из соответствующего распоряжения Кабинета министров, вместе с непосредственно самим спутником казахской стороне отдадут комплектующие для него. Всё это уже включено в символическую цену.

“Экран-М” собрали ещё в 90-е годы, но в космос не запустили – ранее отправленная на орбиту система из таких же спутников работала на тот момент исправно. Специалисты уточняют, что если на Байконуре спутник хранили по всем нормам и правилам, то его можно использовать и сейчас.

Что ещё планируется передать Казахстану из имущества, которое находится на Байконуре, пока не уточняется. Космодром Байконур находится в аренде у России. Соответствующий договор действует до 2050 года.

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