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Дмитрий Рогозин, занимающий пост генерального директора компании «Роскосмос», рассказал, что сомневается в заявлении Камалы Харрис.

Ранее вице-президент Америки сообщила, что страна приостановила проведение испытаний противоспутникового оружия. Но Дмитрий Рогозин считает, что в Вашингтоне уже провели и закончили все необходимые испытания оружия и теперь взяли его себе на вооружение.

До этого Камала Харрис рассказывала, что следует ввести мораторий на проведение испытаний противоспутникового оружия, поскольку они являются опасными. Она считает, что такими способами власти Соединенных Штатов хотят создать новые правила и принять измененные нормы работы в космосе.

Дмитрий Рогозин написал в своем канале Телеграм, что может перевести россиянам слова Харрис. Он считает, что в Штатах в действительности уже закончили испытания и уже взяли оружие против спутников на вооружение американских Космических сил.

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