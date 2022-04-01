Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор со своим коллегой из Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, во время которого, в частности, был поднят вопрос о ситуации на Украине.

Согласно информации, озвученной пресс-службой Кремля, Путин выразил благодарность Эрдогану за помощь в организации переговоров делегаций из России и Украины, а также за содействие в проведении этой встречи. Уточняется, что ещё один раунд переговоров был проведён 29 марта.

Также сообщается, что в беседе между лидерами двух стран были даны принципиальные оценки переговорному процессу. Кроме того, Путин и Эрдоган пришли к соглашению о продолжении сотрудничества между странами и о продолжении контрактов.

Отмечается, что президент Турции также поблагодарил Путина за помощь, которая была оказана в вопросах эвакуации турецких граждан и торговых судов из зоны конфликта.

Недавно мы сообщали, что в Турции ввели новые правила получения ВНЖ. Из-за этого россияне могут лишиться возможности проживания в Турции.