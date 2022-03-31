Турецкое правительство вводит новые правила получения ВНЖ, из-за которых у россиян пропадает возможность проживать в Турции.

Теперь российским гражданам, которые хотят приехать в Турцию на срок более 90 дней, должны предоставить сведения о доходах. Это правило распространяется на всех членов семьи. При подаче документов на каждого члена семьи должен выходить один турецкий прожиточный минимум. На российские рубли – это 24 000 на человека.

Также потребуется предоставить нотариально заверенный документ, подтверждающий факт аренды жилья. Срок аренды жилого помещения в документе должен быть прописан за весь период пребывания в стране.

Изменения коснутся только туристического ВНЖ. Россияне, которые приезжают в Турцию с целью учебы, работы или лечения, будут проживать в стране по ранее действующим правилам.