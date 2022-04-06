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Российский бизнесмен Евгений Пригожин охарактеризовал работу администрации Санкт-Петербурга по уборке города.

Пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала на своей странице «ВКонтакте» запрос издания «МК в Питере». Представители СМИ напомнили, что в Петербурге несколько дней бушевал циклон, который снова окутал город холодом и снегом. Редакция издания поинтересовалась у Пригожина, суждено ли проблеме Северной столицы решиться или город ожидает новый коллапс. Петербургский предприниматель дал откровенную характеристику работы администрации губернатора Александра Беглова.

«У нас не в городе проклятье. Город у нас хороший, а вот в Смольном бездельники во главе с губернатором сидят. Ни мусор со снегом убрать не могут, ни Донбассу помочь. Пользуются тем, что страна сейчас занята более важными делами. Уверен, что и до них руки дойдут», — ответил Евгений Пригожин.

Бизнесмен сообщил, что федеральная власть в лице «Единой России» оказала серьезную поддержку семьям из Донбасса. Петербургские власти напротив, проявили пассивное отношение к проблемам людей в сложной для Родины ситуации.

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