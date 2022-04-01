Президент США Джо Байден заявил, что на рынке появится более нескольких десятков миллионов баррелей нефти.

Согласно заявлению Байдена, вместе с США ещё около 30 стран согласились высвободить имеющиеся у них стратегические запасы нефти. Как отметил Байден, решение было принято утром 1 апреля, когда страны приняли участие в экстренном заседании Международного энергетического агентства.

По словам Байдена, такое решение были принято как мера против использования Россией своих энергоресурсов в качестве оружия, направленного против других государств. Всего будет высвобождено, как заявил американский президент, от 30 до 50 миллионов баррелей нефти. Чем больше будет это число, тем более вероятно, что цены начнут снижаться.

О каких именно странах идёт речь, Байден не уточнил.

Отмечается, что предложения о распечатке запасов нефти были направлены, в частности, в Индию и Китай. Как было отмечено, страны положительно отнеслись к этому предложению.