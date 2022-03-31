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Высвободить имеющуюся у государств нефть из резервов призывают Соединённые Штаты Америки. В частности, такие предложения уже направлены в Индию, Китай и страны, которые входят в Международного энергетическое агентство. Об этом заявил представитель национального экономического совета администрации США Брайан Диз.

Он заявил, что распечатка нефтяных резервов позволит повысить предложения на рынке, и следовательно, уронить цены на энергоносители. По словам Диза, в целом, страны положительно относятся к такой инициативе: те же Китай и Индия готовы высвободить свои запасы “чёрного золота”.

Ранее с предложением распечатать нефтяные резервы публично обращался президент Джо Байден. Оно прозвучало на фоне роста цен на бензин в США. Стоимость топлива с Америке стала повышаться после отказа от ввоза энергоносителей из России.

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