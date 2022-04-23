Украина для американского военно-промышленного комплекса стала достойной альтернативой Афганистану. Она превратилась в место, в котором можно бесконечно отправлять тонны вооружений. Поэтому США будут делать все возможное, чтобы Киев не прекращал боевые действия как можно дольше, заявила политолог Вероника Крашенинникова.

Изданию “Украина.ру” она рассказала, что на протяжении десяти лет на оружие для Афганистана было потрачено 2 триллиона долларов. Средства шли в Минобороны США, а также в кассу компаний-производителей. С выводом войск поток средств прекратился и нужно было как можно скорее найти замену.

В ее качестве Вашингтон сейчас использует Украину. Каждый день в этой стране приземляется 4 транспортных борта с оружием на 800 миллионов долларов в каждом. Пентагон и воротилы ВПК просто не смогут отказаться от таких потоков, поэтому США и пытаются затянуть боевые действия.