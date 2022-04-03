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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, по каким причинам было принято решение перевести оплату за газ в рубли.

Причины этого решения Песков раскрыл в передаче «Москва. Кремль. Путин», которая выходит на телеканале «Россия-1». Как отметил Песков, сейчас в отношении России другие страны ввели множество различных санкций и Россия испытывает наибольшую в истории санкционную нагрузку. Так, валютные резервы РФ, находящиеся в других государствах, подверглись аресту.

В связи с этим были одобрены определённые меры, в частности, перевод оплаты за газ в рубли. Благодаря этому решению у России не смогут отобрать доллары и евро, которые выплачиваются за газ. Песков указал, что намерений «щелкнуть кого-то по носу» у российской власти не было, а меры принимались ради обеспечения безопасности торговли.

Ранее в Польше заявили, что перевод оплаты за поставки газа в рубли не даст России нужного экономического эффекта. Как было заявлено, решение было принято из-за политических целей.

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