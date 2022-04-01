Ярослав Качиньский, занимающий пост вице-премьера в Польше, заявил, что решение российского правительства перевести оплату за поставки газа в рубли не даст нужного экономического эффекта. По его мнению, такое желание больше ведет к достижению каких-то политических целей.

Качиньский утверждает, что российское предложение по оплате в рублях не имеет большого значения с точки зрения экономики. Если страны Запада согласятся с таким условием российского президента, тут больше речь о получении политического и психологического превосходства.

С 1 апреля вступил в силу новый порядок получения оплаты за поставки российского газа в недружественные страны. В указе президента России Владимира Путина говорится, что таким клиентам будет необходимо открыть специальные рублевые счета в Газпромбанке, чтобы оплачивать импорт энергоресурсов.