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Начальник штаба армии США Джеймс Макконвилл сообщил о возможной переброске дополнительных сил в Азиатско-Тихоокеанский регион. При этом он не уточнил, когда именно начнется данный процесс.

Макконвилл в ходе беседы с военными экспертами из Вашингтона рассказал, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе запланировано размещение группировки Сухопутных войск. Также он отметил, что еще четыре оперативно-тактические группы Пентагон намеревается разместить в других районах планеты. Однако в каких именно, пока неизвестно, так как окончательного решения по этим подразделениям все еще нет.

Напомним, что ранее генерал Джеймс Макконвилл анонсировал появление на вооружении ВС США первой батареи гиперзвуковых ракет. По его словам, боезаряды большой дальности поступят в армию уже к концу следующего года.

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