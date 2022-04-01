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Уже к следующему году ВС Соединенных Штатов рассчитывают получить первое гиперзвуковое оружие большой дальности. Такое заявление сделал начальник штаба Армии Джеймс Макконвилл.

Он отметил, что первая батарея ракет появится на вооружении не раньше конца 2023 года. О каких именно видах гиперзвукового вооружения идет речь, генерал не уточнил.

Также он анонсировал появление на вооружении ВС Соединенных Штатов противокорабельных ракетных комплексов средней дальности и оперативно-тактических высокоточных боезарядов.

Напомним, что Соединенные Штаты несколько раз пытались провести испытания гиперзвуковых ракет воздушного базирования, однако они завершились неудачей из-за проблем с пуском боезарядов.

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