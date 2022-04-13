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В Сети опубликованы сделанные с беспилотного аппарата кадры уничтожения позиций ВСУ в Попасной на Донбассе. Портал «Русская весна» рассказал, что удары по ним наносились артиллерийскими установками ВС РФ.

Хорошо укрепленные позиции украинской армии были уничтожены в минимальные сроки. Артиллерия успешно атаковала шесть опорных пунктов, что запечатлел беспилотный аппарат.

При этом дрон не только снимал нанесение ударов по фортификационным сооружениям, но еще и корректировал огонь артиллерийских подразделений, отправляя точные координаты каждого из опорных пунктов.

Напомним, что ранее сообщалось об атаке ВКС РФ на полевой лагерь ВСУ, в результате которого противнику был нанесен значительный урон.

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